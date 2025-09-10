Uneinigkeit im Regionalverband der Gartenfreunde Weiße Elster Zeitz und Umgebung. Der Vorsitzende hat seinen Rücktritt erklärt. Ob dieser schon gilt, darüber scheiden sich die Geister.

Rücktritt erklärt, weiter Amt? Streit um Vorsitz der Gartenfreunde in Zeitz

Im Kleingarten geht es sehr um Harmonie und Gemütlichkeit – doch in Zeitz gibt es Streit um den Vorsitz des Regionalverbandes.

Zeitz/MZ. - Streit im Hobbygärtnerverbund. Zwischen dem Vorstand des Regionalverbandes der Gartenfreunde Weiße Elster Zeitz und Umgebung und einem Teil der Vorsitzenden der Mitgliedsvereine herrscht Uneinigkeit. Dabei geht es aktuell darum, ob Klaus-Wilfried Ammer noch Verbandschef ist oder nicht. Joachim Strauch, Vorsitzender des Gartenvereins Posablick Zeitz 1981, und Uwe Strecker, Vorsitzender des Vereins Krebsberg, sagen nein, Ammer widerspricht.