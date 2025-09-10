Jubiläum für Club Rebellischer Geist in der Musikszene in Halle
Vor 20 Jahren wurde der Verein Rockpool gegründet. Seitdem hat sich in der Grenzstraße eine ganze Menge getan. Warum Rockpool als Club seit einigen Jahren mehr ist als nur eine Konzertlocation.
10.09.2025, 08:01
Halle/MZ. - Seit zwei Jahrzehnten ist der kleine Club in der Grenzstraße Herzstück der halleschen Musikszene. Vom improvisierten Proberaum zum Ort für Konzerte, Contests und gesellschaftliche Begegnungen – der Verein Rockpool verbindet Generationen, Genres und Fans des Rock’n’Roll.