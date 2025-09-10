Rechtsradikale Jugendgewalt in Sachsen-Anhalt Jung, männlich, rechts: Warum die Neonazi-Szene immer mehr Teenager anzieht
Immer mehr Teenager in Sachsen-Anhalt schließen sich zu ausländer- und queerfeindlichen Gruppen zusammen. Forscher und Opfer warnen vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft in der Jugendszene.
Aktualisiert: 10.09.2025, 09:03
Halle/MZ - Ein später Abend vor einigen Monaten in Halle, draußen ist es bereits dunkel. Helene und Lisa, die eigentlich anders heißen, steigen gemeinsam mit einem Freund in eine Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof. Ihr Begleiter ist homosexuell und zeigt das auch. Bunte Kleidung, gefärbte Haare, Ohrringe.