Immer mehr Teenager in Sachsen-Anhalt schließen sich zu ausländer- und queerfeindlichen Gruppen zusammen. Forscher und Opfer warnen vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft in der Jugendszene.

Rechtsextremer Protest gegen den Christopher Street Day in Magdeburg. Das Logo auf dem Transparent verweist auf die „Jungen Nationalisten“, Parteinachwuchs der „Heimat“, früher NPD.

Halle/MZ - Ein später Abend vor einigen Monaten in Halle, draußen ist es bereits dunkel. Helene und Lisa, die eigentlich anders heißen, steigen gemeinsam mit einem Freund in eine Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof. Ihr Begleiter ist homosexuell und zeigt das auch. Bunte Kleidung, gefärbte Haare, Ohrringe.