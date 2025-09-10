In Halle ist es am Dienstag zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Ein 52-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Ein 52-Jähriger wurde in Halle von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Halle (Saale). - Am Dienstagnachmittag, 9. September, gegen 16.50 Uhr ist es in der Merseburger Straße in Halle in Höhe Albert-Ebert-Straße zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mann von einer Straßenbahn erfasst.

Der 52-Jährige wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Suizidversuch aus. Sowohl der Autoverkehr als auch der Straßenbahnverkehr von der Damaschkestraße in Richtung Ammendorf waren infolge des Unfalls für anderthalb Stunden unterbrochen.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222.

Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.