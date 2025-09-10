Auf der Motocross-Strecke in Teutschenthal krönte sich Neo Nindelt zum Champion. Der 14-Jährige aus dem Saalekreis dominierte die Saison. Wie er trotz Infekt den Titel holte.

Mit 14 Jahren und Erkältung: Saalekreis-Talent holt Deutschen Meistertitel im Motocross

Merseburg/MZ. - Um 14.10 Uhr war es vollbracht. Neo Nindelt überquerte die Ziellinie der Motocross-Strecke in Teutschenthal mit der Faust nach oben gestreckt. Der 14-Jährige wusste da bereits, dass ihm der Meistertitel nicht mehr zu nehmen war. Familienmitglieder, Freunde und Verwandte bejubelten kurz hinter der Ziellinie mit Konfetti und einer Sektdusche den Sieg des Döcklitzers.