Seit Mitte des vergangenen Jahres hat die ruinöse Nikolaikirche in Zeitz neue Besitzer. Sie wollen das Haus wieder zugänglich machen. Welches Ziel es bis zum Tag des offenen Denkmals gibt.

Rettung der Nikolaikirche in Zeitz: Gruppe aus Chemnitz besucht Ruine im Wandel

Zeitz/MZ. - Arno Dörrscheidt macht Dampf: Schon am 7. September, das ist kurz vor dem Tag des offenen Denkmals, soll für das neue Dach der ruinösen Nikolaikirche in der Geschwister-Scholl-Straße von Zeitz Richtfest gefeiert werden. Dörrscheidt lebt mit seiner Frau Angelika in Leipzig, ist längst im Rentenalter, aber heiß auf Projekte. Er hat die Nikolaikirche, die mit ihrem markanten Graffito „Die Betende“ über die Landesgrenzen hinaus als Lost Place bekannt ist, im Sommer vergangenen Jahres ersteigert.