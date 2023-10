Am Kalktor in Zeitz wird ein Haus abgebrochen. Gegenüber gibt es bereits eine durch Abriss entstandene Freifläche. Was sich Leser zur Geschichte dieses Grundstücks wünschen.

Viele Zeitzer erinnern sich an dieses Gebäude – als Gewerkschaftsheim und Pionierhaus. Belebt und genutzt war es b is 1991.

Zeitz/MZ. - Das stadtbildprägende Gebäude am Kalktor 1 in Zeitz wird gerade abgerissen. Das rückt für manchen Zeitzer einen anderen Abriss wieder in die Gedanken. „Auf der bereits vorhandenen großen Freifläche am Kalktor stand doch mal das Pionierhaus“, schrieb Reiner Kühn an die MZ. „Wann wurde es abgerissen? Hatte es da nicht auch mal gebrannt? Man vergisst so viel.“