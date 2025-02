Zeitz/MZ. - Frühstück nach dem Marktbesuch in der Innenstadt? Kaffeepause, nachdem man alles im Rathaus erledigt hat? Kleines Mittagessen nach dem vormittäglichen Einkaufsbummel? Das geht jetzt alles wieder im Café im Ratskeller in Zeitz. „Seit Anfang Februar hat das R1 im Ratskeller seine kurze Winterpause beendet und ist wieder für seine Gäste da“, sagt Inhaber Martin Exler.

Frühstücksangebot in Zeitz

Er sorgt gemeinsam mit seinem Team dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Geöffnet ist von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Morgens geht es los mit einem frischen, hausgemachten Frühstück, mit dem man prima in den Tag starten kann. Daran schließen sich täglich wechselnde Mittagsgerichte an. Der Mittagstisch im R1 ist übrigens längst schon sehr beliebt und wird von manchem Gast wenigstens einmal in der Woche fest eingeplant, wie ein Zeitzer verriet. Man müsse sich halt mal nicht selber kümmern, es schmecke und man könne ein bisschen quasseln, meinte er. Die Preise seien auch völlig okay. Und außerdem könne man dann auch zum Nachmittagskaffee übergehen. Köstliche Kaffeespezialitäten und Kuchen sind allerdings den ganzen Tag im Angebot.

„Doch das R1 ist weit mehr als nur ein gemütliches Café – es ist eine vielseitige Eventlocation für kleine und große Veranstaltungen“, hebt Exler hervor. Das heißt einmal, dass man das Objekt für Familienfeiern, Treffen oder Veranstaltungen mieten kann und den Service dazu bekommt. Zum anderen finden hier aber auch regelmäßig Veranstaltungen statt. Die „Mottobar-Abende“ stehen immer freitags auf dem Plan. Und damit sorge das R1 zum Wochenausklang immer für beste Stimmung, sagt Exler.

Fasching, Party, Livemusik

In dieser Woche war Karaoke angesagt, das steht dann wieder am 21. März auf dem Programm – falls es sich jemand schon vormerken möchte. An diesem Samstagabend kann ab 21 Uhr eine große Faschingsparty mit dem Zeitzer Carnevalsverein ZCV gefeiert werden. Tanz und Party sind dann wieder am 21. März mit einer 80-er-Party mit Disko Gordon geplant. Am Freitag, 7. März, kann man beim Zeitzer Kneipenquiz dabeisein. Fans dieser Veranstaltung kommen dann wieder am 4. April auf ihre Kosten.

Natürlich stehen auch weiterhin Livemusik-Events in der Partylocation im Zeitzer Ratskeller auf dem Programm. Vormerken kann man sich hier schon mal den 28. März mit Lineburg und den 11. Mai mit Yotam Ben Horin & Phil Holstein