Pkw in König-Heinrich-Straße in Merseburg ausgebrannt

Am 6. Juni brannte ein Pkw in einem Hinterhof der König-Heinrich-Straße in Merseburg.

Merseburg/MZ. - In der Merseburger König-Heinrich-Straße ist am Freitag ein Pkw ausgebrannt. Zu Schaden gekommen ist dabei niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Gegen 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr in einen Hinterhof in der König-Heinrich-Straße nahe dem Kreisel am Gotthardteich gerufen. Ein Pkw stand in Flammen, die herbeigeeilten Kräfte konnten den Brand laut einer Augenzeugin aber schnell löschen.