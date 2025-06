Der geplante Ersatzneubau der Regenbogenschule in Dessau-Roßlau verzögert sich weiter. Auch die Kosten sollen massiv steigen. Das sind die Gründe.

Geplanter Neubau der Regenbogenschule in Dessau-Roßlau wird über 4 Millionen Euro teurer - Das sind die Gründe

Irgendwann soll in der Bernburger Straße der Ersatzneubau der „Regenbogenschule“ stehen. Noch findet sich hier allerdings die alte Schule.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach monatelanger scheinbarer Ruhe ist nun wieder Bewegung in das Vorhaben um den geplanten Neubau der „Regenbogenschule“ in der Bernburger Straße gekommen. Denn im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen ist am Donnerstag über den neuen Vorschlag der Stadt bezüglich der Außenanlagen der Schule debattiert worden. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass die Verwaltung die Flächenplanung nochmals zu überarbeiten und konkretisieren hat. Doch auch jetzt läuft nicht alles nach Plan. Noch vor Baubeginn drohen steigende Kosten.