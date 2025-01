Die ehemalige Schule und Turnhalle in der Bernburger Straße in Dessau werden rückgebaut, um Baufreiheit für die neue Förderschule für Geistigbehinderte zu schaffen.

Dessau/MZ. - In diesem Jahr könnte endlich Bewegung in das Bauvorhaben Regenbogenschule kommen. Wie die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage mitteilt, soll in den nächsten Wochen mit dem Abriss der alten Schule und Turnhalle in der Bernburger Straße, dem neuen Standort für die Regenbogenschule, begonnen werden. Die Vorbereitungen dazu liefen.