Ratskeller-Café von R1-Chef Martin Exler startet mit vielen Gästen in Zeitz

Das Café im R1 im Zeitzer Ratskeller ist am Mittwochmorgen eröffnet worden. Luise Rosenberg, Martin Exler und - aushilfsweise - Stephanie Hillger (von rechts) hatten gut zu tun.

Zeitz/MZ/and. - Schon zum Frühstück kamen am Mittwochmorgen die ersten Gäste ins neueröffnete Café im Zeitzer Ratskeller. Martin Exler, Betreiber der Partylocation R1 im Ratskeller, und sein Team bieten nämlich neben Kaffee in allen Variationen auch Frühstück und ein kleines, täglich wechselndes Mittagessen, alles zu moderaten Preisen, an.

Viele Zeitzer kamen auch vorbei, um nach Jahren mal wieder einen Blick in das Gewölbe unter dem Rathaus zu werfen. Dort kann man jetzt gemütlich sitzen, es gibt ein Spielzimmer für Kinder und einen Coworking-Bereich.

Geöffnet ist immer dienstags bis freitags ab 9 Uhr. Freitags geht es gern auch mal etwas länger, so als After-Work-Party. Zur Eröffnung am 27. März spielt dieses Mal auch am Mittwoch ab 15 Uhr Max Schwanethal.