„Stadtradeln“ in Merseburg gestartet Wie Merseburger Radfahrer sich am „Stadtradeln“ beteiligen können

Erstmals beteiligt sich Merseburg an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. Noch bis zum 26. Juni können alle, die in der Domstadt mit dem Rad unterwegs sind, ihre Routen erfassen – und der Stadt so bei der Verkehrsplanung helfen. Wie man mitmachen kann.