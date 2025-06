Zum Feiern sieht die Branche an ihrem Ehrentag auch im Saalekreis keinen Anlass. Alle kämpfen mit der wirtschaftlichen Lage, an der sie selbst nichts ändern können.

Merseburg/MZ. - In der Löwen-Apotheke geben sich zu den Öffnungszeiten die Patienten und Kunden die Klinke in die Hand. Das Team um Inhaberin Diana Theumer kennt die Leute, in einer kleinen Stadt wie Schraplau auch kein Wunder. Die Medikamente werden nicht einfach über den Tresen gereicht – die Beratung dazu geht ins Detail, so mancher spricht dabei schon mal über private Sorgen und sagt dann: „Danke, dass Sie mir zugehört haben.“