Im Chemie- und Industriepark Zeitz hat die Firma Puraglobe eine Tankanlage errichtet. Dort können Dieselfahrer rund um die Uhr tanken. Wie das funktioniert.

Puraglobe investiert in der Elsteraue und baut erste Tankstelle in Alttröglitz

Michael Schlüter und Bernd Peifer von der Firma Puraglobe führen die neue Tankstelle im Chemiepark vor.

Alttröglitz/MZ. - Große Tanklastwagen, Handwerker mit kleinen Transportern und ganz normale Pkw – die neue Tankstelle im Chemie- und Industriepark Zeitz ist längst kein Geheimtipp mehr. Rund 300 Kunden gibt es bereits an der ersten Tankstelle in der Gemeinde Elsteraue. Doch kann bei der Firma Puraglobe eigentlich jeder tanken? „Ja, alle Autos, die Diesel tanken wollen, können das bei uns tun. Wir bieten Premium-Diesel mit einer Cetanzahl von über 60 an“, sagt Bernd Peifer, technischer Geschäftsführer der Firma Puraglobe im Chemiepark Zeitz.