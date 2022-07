Polizei stoppt 37-Jährigen

Die Polizei hat in Zeitz einen Pkw-Fahrer nach der Kontrolle aus dem Verkehr ziehen müssen.

Zeitz/MZ - Die Polizei hat am Donnerstagabend in Zeitz einen Pkw-Fahrer nach der Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-jährige Fahrer in der Von-Harnack-Straße gestoppt worden. Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem veranlassten sie einen Drogentest, der positiv ausgefallen ist. Der 37-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.