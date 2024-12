Ein Streit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Zeitz rief am Montagabend die Polizei auf den Plan. Mehrere alkoholisierte Personen gerieten verbal aneinander. Wie die Situation endete und welche Konsequenzen die Beteiligten tragen mussten.

Zeitz/MZ/ank. - Weil sie fürchteten, dass es auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Zeitz zu einer handfesten Schlägerei kommen würde, riefen besorgte Marktmitarbeiter am Montagabend die Polizei. Die angerückten Beamten, so teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Dienstag mit, stellten vor Ort mehrere alkoholisierte Personen fest. Nach übereinstimmenden Aussagen von ihnen sei es jedoch nicht zu körperlichen, wohl aber zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten gekommen. Anlass zur Strafverfolgung gab es nach Polizeiangaben aber nicht. Da jedoch offenkundig entgegen der geltenden Hausordnung Alkohol auf dem Grundstück des Marktes konsumiert worden war, sprach die Filialleitung den in Streit geratenen Personen ein Hausverbot aus. Dem sei nach der Weisung der Polizisten dann auch nachgekommen worden, heißt es weiter.