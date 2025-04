Günter Förster und Lutz Schlag gründeten eine Pingpong-Parkinson-Gruppe in Zeitz. Nach einem Aufruf in der MZ finden sich viele Mitspieler. Wer Lust hat, kann noch Mitglied werden.

Zeitz/Theissen/MZ. - Auf den Beitrag „Tischtennis gegen Parkinson“, der Ende November 2024 in der MZ erschien und in dem Interessierte für das gemeinsame Pingpong-Spielen gesucht wurden, meldeten sich einige Betroffene, die Lust auf Bewegung haben. „Auf meine Flyer hat mich niemand kontaktiert“, so Günter Förster. „Erst als ich mich an die MZ wendete, hatte ich Erfolg.“