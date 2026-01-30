Verschiedene Arbeiten sind in diesem Jahr vorgesehen. Wie der Stand zu Jahresbeginn ist.

Photovoltaik-Anlage für das Klärwerk Zeitz: Was in den nächsten Wochen sonst noch geplant ist

Zeitz/Göbitz/MZ. - Am Zentralklärwerk Zeitz stehen in nächster Zeit einige Arbeiten an. So zum Beispiel, wie Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) informiert, die Erneuerung der Anlagentechnik für die Schlammentwässerung.

Die bauausführende Firma führe derzeit die Montageplanung durch, erläutert Thieme. „Laut dem Bauzeitenplan werden erste Anlagenteile planmäßig im März 2026 demontiert und schrittweise die neue Anlagentechnik errichtet.“ Zwischenzeitlich werde eine provisorische Anlage zur Entwässerung des Schlammes aufgebaut und in Betrieb genommen.

Vorgesehen ist auch die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Auch dafür lief zum Jahresende die Montageplanung, so dass in diesem Jahr gebaut werden und die Fertigstellung der Anlage im Frühjahr erfolgen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die energetische Optimierung. Dafür konnte die Planungsphase der Grundlagenermittlung bereits abgeschlossen werden. „Notwendige Unterlagen und Betriebsparameter zur Kläranlage wurden übergeben und ausgewertet“, so Thieme. „Im Rahmen der Vorplanung werden nun mögliche Planungsvarianten zur energetischen Optimierung untersucht. Die Ergebnisse hierfür werden voraussichtlich Ende Februar 2026 vorliegen.“

Seit 1998 werden die Abwässer der Stadt Zeitz, der Umlandgemeinden und Zweckverbände im neu errichteten Zentralklärwerk der Stadt Zeitz am Standort Göbitz aufbereitet. Dort erfolgt auch die Annahme von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen.