Zeitz/MZ. - Lust auf eine Pilgerreise? Wenn man dabei auch erst einmal ganz in Ruhe sitzen bleiben kann. Denn unter dem Titel „Von Pasta, Pilgern und Petersdom“ – eine Bilderreise nach Rom und Assisi – lädt dazu eine Veranstaltung der Reihe Gott und die Welt ins Katholische Gemeindezentrum St. Peter und Paul Zeitz ein.

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut – aber man kann es an einem Abend erleben, verspricht die Ankündigung. Denn die katholische Gemeinde lädt zu einer besonderen Reise ein – ganz ohne Kofferpacken und Flughafenstress. Unter dem Titel „Reise nach Rom und Assisi“ nimmt Andreas Rösler die Besucher mit auf eine bildreiche Gemeindereise in die Ewige Stadt und in die Heimat des heiligen Franziskus. Der Bildervortrag verbinde Fotografien mit persönlichen Eindrücken, kleinen Anekdoten und einem Augenzwinkern, heißt es vom Veranstalter – von mächtigen Basiliken bis zu stillen Momenten in Assisi. „Statt Espresso gibt es Inspiration, statt Souvenirs schöne Erinnerungen. Und das Beste: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, Platz nehmen und mitreisen.“

Die Veranstaltung findet im Gemeindesaal der katholischen Gemeinde direkt neben dem Dom statt. Und eingeladen sind ausdrücklich alle Neugierigen, Reiselustigen und Daheimgebliebenen – ob Rom-Kenner oder Italien-Anfänger. Egal, ob man selbst eine Pilgerreise plant – was ja nach dem Vortrag immer noch der Fall sein kann – oder sich einfach über Erlebnisse anderer freut. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gott und die Welt“ lädt die katholische Gemeinde am Mittwoch, 11. Februar, 19.30 Uhr, zu einer visuellen Pilgerreise nach Rom und Assisi ins Gemeindezentrum ein.