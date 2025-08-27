Zur Caritas-Behindertenwerkstatt in Osterfeld gehört auch eine Kreativgruppe. Warum dort gerade viel gemalt wird und über welche Investitionen im eigenen Haus man sich freuen kann.

Osterfeld: Wie Menschen mit Handicap ihren Speisesaal selbst in ein Kunstwerk verwandeln

Alicia Bandel und Steven Ulbrich werden in der Caritas-Behindertenwerkstatt in Osterfeld betreut und malen an der geplanten Wanddekoration mit.

Osterfeld/MZ. - Alicia Bandel und Steven Ulbrich tauchen ihre Pinsel in die Farbe und tragen diese sanft auf das Bild vor ihnen auf. Das Bild wird einmal ein farbenfrohes Haus zeigen. Damit die Beiden, die in der Caritas-Behindertenwerkstatt in Osterfeld betreut werden, die Farbe nur in die dafür vorgesehenen Bereiche aufbringen, begrenzen der Einfachheit halber Klebestreifen die Abschnitte. Als sich die Farbe auf der Palette dem Ende neigt, bringt Andy Geßner bunten Nachschub. Genßer ist Betreuer mit künstlerischer Ader in der Osterfelder Einrichtung und leitet die Kreativgruppe des Hauses.