Das Haus Stephansstraße 2 in Zeitz mit seinem Garten und der Kirchhof der Stephanskirche wurden Ernst Ortlepp kurzzeitig ein Zuhause. Was er in der Zeitzer Zeit schrieb.

Ortlepp war gern an der Zeitzer Stephanskirche: Wo der Rastlose kurzzeitig ein Zuhause fand

Auf den alten Kirchhof der Stephansgemeinde mit seinen hohen Bäumen zog sich Ernst Ortlepp zurück, um zu schreiben.

Zeitz/MZ. - Am 9. April 1864 gab Ernst Ortlepp schließlich als „Literat et. Cand. philol.“ Per Inserat im „Zeitzer Kreis-Blatt“ seinen „geehrten Gönnern und Freunden“ bekannt, dass er nunmehr und zwar „von heute ab beim Herrn Kaufmann Tr. Gerhardt“ wohnt.