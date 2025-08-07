weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Der Dichter Ernst Ortlepp und Zeitz: Ortlepp war gern an der Zeitzer Stephanskirche: Wo der Rastlose kurzzeitig ein Zuhause fand

Der Dichter Ernst Ortlepp und Zeitz Ortlepp war gern an der Zeitzer Stephanskirche: Wo der Rastlose kurzzeitig ein Zuhause fand

Das Haus Stephansstraße 2 in Zeitz mit seinem Garten und der Kirchhof der Stephanskirche wurden Ernst Ortlepp kurzzeitig ein Zuhause. Was er in der Zeitzer Zeit schrieb.

Von Petrik Wittwika 07.08.2025, 16:00
Auf den alten Kirchhof der Stephansgemeinde mit seinen hohen Bäumen zog sich Ernst Ortlepp zurück, um zu schreiben.
Auf den alten Kirchhof der Stephansgemeinde mit seinen hohen Bäumen zog sich Ernst Ortlepp zurück, um zu schreiben. Foto: Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Am 9. April 1864 gab Ernst Ortlepp schließlich als „Literat et. Cand. philol.“ Per Inserat im „Zeitzer Kreis-Blatt“ seinen „geehrten Gönnern und Freunden“ bekannt, dass er nunmehr und zwar „von heute ab beim Herrn Kaufmann Tr. Gerhardt“ wohnt.