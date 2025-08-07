Der Dichter Ernst Ortlepp und Zeitz Ortlepp war gern an der Zeitzer Stephanskirche: Wo der Rastlose kurzzeitig ein Zuhause fand
Das Haus Stephansstraße 2 in Zeitz mit seinem Garten und der Kirchhof der Stephanskirche wurden Ernst Ortlepp kurzzeitig ein Zuhause. Was er in der Zeitzer Zeit schrieb.
07.08.2025, 16:00
Zeitz/MZ. - Am 9. April 1864 gab Ernst Ortlepp schließlich als „Literat et. Cand. philol.“ Per Inserat im „Zeitzer Kreis-Blatt“ seinen „geehrten Gönnern und Freunden“ bekannt, dass er nunmehr und zwar „von heute ab beim Herrn Kaufmann Tr. Gerhardt“ wohnt.