Kein Deich für Zeitz? OB Thieme will Antwort: Wo bleibt Hochwasserschutz in Zeitz? Aus welchem erstaunlichen Grund nichts läuft
Der Stadtdeich zwischen Engelsbrücke und Auebrücke ist bereits genehmigt. Der Zeitzer OB Thieme will endlich wissen, wann es losgeht. Welchen Grund es für die Verzögerung gibt.
16.10.2025, 15:43
Zeitz/MZ. - „Ich möchte endlich Antworten“, sagt der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Vor allem möchte er eine Antwort auf eine in den letzten Jahren immer wieder gestellte Frage: Wann kommt der noch fehlende Hochwasserschutz in Zeitz?