Der Stadtdeich zwischen Engelsbrücke und Auebrücke ist bereits genehmigt. Der Zeitzer OB Thieme will endlich wissen, wann es losgeht. Welchen Grund es für die Verzögerung gibt.

Von Angelika Andräs 16.10.2025, 15:43
Der Zeitzer OB Christian Thieme will endlich Antworten, wie es mit dem Hochwasserschutz weitergeht.
Der Zeitzer OB Christian Thieme will endlich Antworten, wie es mit dem Hochwasserschutz weitergeht. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - „Ich möchte endlich Antworten“, sagt der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Vor allem möchte er eine Antwort auf eine in den letzten Jahren immer wieder gestellte Frage: Wann kommt der noch fehlende Hochwasserschutz in Zeitz?