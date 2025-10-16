Der Stadtdeich zwischen Engelsbrücke und Auebrücke ist bereits genehmigt. Der Zeitzer OB Thieme will endlich wissen, wann es losgeht. Welchen Grund es für die Verzögerung gibt.

OB Thieme will Antwort: Wo bleibt Hochwasserschutz in Zeitz? Aus welchem erstaunlichen Grund nichts läuft

Der Zeitzer OB Christian Thieme will endlich Antworten, wie es mit dem Hochwasserschutz weitergeht.

Zeitz/MZ. - „Ich möchte endlich Antworten“, sagt der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Vor allem möchte er eine Antwort auf eine in den letzten Jahren immer wieder gestellte Frage: Wann kommt der noch fehlende Hochwasserschutz in Zeitz?