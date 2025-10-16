Monika und Horst Wache aus Könnern haben ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Mit einem ganz besonderen Geschenk wurden sie zu diesem Anlass überrascht.

Im Kino hats gefunkt - Jubelpaar aus Könnern feiert Diamantene Hochzeit und erhält besonderes Geschenk

Könnern/MZ. - „Es war ein schöner Herbsttag vor 60 Jahren“, erinnert sich Monika Wache an ihren Hochzeitstag am 16. Oktober 1965. Am gestrigen Donnerstag, der sich zwar ein bisschen trüb, aber zumindest mild zeigte, konnte sie mit ihrem Gatten Horst Wache die Diamantene Hochzeit feiern – und das sogar ein bisschen anders als erwartet.