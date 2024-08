Die Ruine der Nikolaikirche in Zeitz wird derzeit so hergerichtet, dass das Haus wieder genutzt werden kann. Künftig soll es unter dem Kirchendach Herbergsbetten geben.

Zeitz/MZ. - Schlafen in der Kirche? Was im Gottesdienst nicht so gut ankommen dürfte, wollen Arno und Angelika Dörrscheidt möglich machen. Und das auch noch an exponierter Stelle. Nämlich über dem Kreuzrippengewölbe der Nikolaikirche in Zeitz.