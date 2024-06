In Zeitz wird ein gut zweieinhalb Kilometer langer Rundweg eröffnet, der Gäste und Einwohner zum Genießen und Entspannen einlädt. Beim Spaziergang warten auch Überraschungen.

Neuer Rundweg in Zeitz: Samstag geht es in die Gassen

Die Spieledesigner Gesa Janßen und Simon Kurze haben jetzt Teile des Gassengangs mit blauer Farbe markiert und laden auf ihm zum individuellen Spielen ein. Denn spielen, so das Duo, sei überall möglich. Zum Beispiel könne man auf der Grünflächenumrandung am Altmarkt balancieren. Man könnte aber auch zwischen den Einfassungen von Strich zu Strich hüpfen.

Zeitz/MZ. - Spazieren, entdecken, genießen: All das soll künftig auf einem gut zweieinhalb Kilometer langen Rundweg durch Zeitz möglich sein. Der „GassenGang“ macht’s möglich. Offiziell eröffnet wird er am Sonnabend, 8. Juni. Jedermann ist eingeladen.

Gespräche und Umfragen von Nachhaltigkeitsmanagerin Claudia Siebeck und ihren Mitstreitern hatten zuvor ergeben, dass sich die Zeitzer am liebsten zu Fuß durch die Stadt bewegen, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. Für den Gang durch die Stadt wünsche man sich daher mehr schöne Wege, Orte und Treffpunkte, um zum Beispiel an einem schattigen Platz zu lesen, zu spielen oder einfach nur zu plaudern. Das habe im Nachhaltigkeitsmanagement zu den Handlungsschwerpunkten „Stärkung Fußverkehr“ und „Stärkung soziale Nachhaltigkeit“ geführt. „So begannen die Mitarbeiterinnen des Sachgebietes Kultur und Tourismus in Zusammenarbeit mit Claudia Siebeck mit der Entwicklung eines Rundwegs durch die Innenstadt“, heißt es.

Mit dem Weg solle Gästen der Stadt gezeigt werden, was Zeitz auch auf kleinem Raum zu bieten hat, was es zu entdecken gibt und wie schön sich die ehemalige Residenzstadt heute wieder präsentiert. Aber nicht nur Besucher sollen begeistert werden – auch ihre Bewohner können und sollen den Rundgang nutzen und versteckte Ecken beim Spaziergang neu kennenlernen, entdecken und vor allem genießen.

Der Rundweg sei zunächst auf Karten entworfen worden. Und auf der Suche nach schönen und sicheren Wegen mit wenig Autoverkehr habe sich dann eine Strecke von 2.700 Metern durch die Zeitzer Gassen ergeben. Das habe dem Weg dann auch den Namen „GassenGang“ eingebracht. Der Titel bringe Interessierten nahe, dass es in Zeitz historische und schöne Gassen zum Lustwandeln gibt. „Der ,GassenGang’ führt zu versteckten Plätzen, die künftig Treffpunkte für Anwohner und Vorbeikommende werden könnten“, sagt Siebeck dazu und ist überzeugt, dass dieser „GassenGang“ an vielen Orten ein neues und vielleicht noch nie gesehenes Bild auf die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt ermögliche. Zu seiner Eröffnung ist der Gang markiert. „Gäste werden direkt vom Bahnhof in die Innenstadt durch die schönsten Gassen geführt“, heißt es.

Die Eröffnung des Gassengangs startet am Samstag, 10 Uhr, auf dem Neumarkt. Begleitet von den Zeitzer Blasmusikanten und Tänzerinnen und Tänzern des Tanzzentrums Zeitz, erwarte die Teilnehmer die eine oder andere Überraschung, heißt es.

Zum Beispiel könne auf dem Weg durch die Gassen ein Kaffee „Zeitzer Festtagsgourmet“ von Ines Enzmann genossen werden. Zudem gibt es frisch gebackenen Kuchen von Thomas Walther. Das Zeitzer Jugendparlament lade in eine Entspannungszone mit Spiel, Getränken und Spaß ein. Die Teilnehmer der Gassenwanderung, so das Ziel, sollen die versteckten und oftmals verträumten Gassen und Plätze auf sich wirken lassen. Die Gäste seien einfach eingeladen, die Stadt mal aus anderen Blickwinkeln zu genießen und das mit Familie, Freunden und Gleichgesinnten.

Der Gassengang entstand im Rahmen des Vorhabens „Transformation zur Nachhaltigkeit der Stadtlandschaft Zeitz“ (ZeNaTra). Das wiederum ist möglich durch das Bundesförderprogramm „Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“.