Erinnerungen an die Wende in Zeitz Neue Lehrer, alte Bücher: Was in Zeitz und Tröglitz um 1990 anders wurde - aus Sicht eines Kindes

In und an den Schulen veränderte sich um 1990 einiges rund um Zeitz, zum Beispiel in Tröglitz. Erinnerungen an Mitschüler und Lehrkräfte blieben. Welche Erlebnisse sich einprägten.