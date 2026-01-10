Im Chemie- und Industriepark übernimmt die neue Firma Infra Zeitz Logistik die Bahn. Alte Werksbahn soll ertüchtigt werden. Landkreis will Machbarkeitsstudie über stillgelegte Bahnlinien.

Neue Firma im ChemieparkZeitz: Gibt es einen Aufschwung für den Güterverkehr?

Seit mehr als 20 Jahren ist Steffen Raabe Lokführer im Chemie- und Industriepark Zeitz. Jetzt geht es unter neuer Flagge weiter.

Zeitz/Alttröglitz/MZ. - Mit dem Jahreswechsel ging im Chemie- und Industriepark (CIP) Zeitz ein neues Unternehmen an den Start. „Zur Betreibung unseres Schienennetzes nahm am 1. Januar 2026 die Firma Infra Zeitz Logistik ihre Arbeit auf“, sagt Christoph Hansel, Geschäftsführer der Infra Zeitz Servicegesellschaft, der Betreiberin des CIP. Damit kann auch Steffen Raabe aufatmen. „Ich bin seit 2002 Lokführer im Chemie- und Industriepark (CIP) Zeitz und kann es jetzt weiterhin bleiben“, sagt der gelernte Triebfahrzeugführer. Sein Job und jener der vier weiteren beschäftigten Eisenbahner scheint damit zukunftssicher, denn die Güterbahn im Chemie- und Industriepark Zeitz wird ertüchtigt. Dafür überbrachte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) im Oktober drei Fördermittelbescheide in Höhe von fast 30 Millionen Euro.