Tröglitz/MZ. - Die Bushaltestelle in Tröglitz in der Neuen Straße soll behindertengerecht ausgebaut werden. Gegenüber auf der anderen Straßenseite soll dabei gleich ein neuer Fußweg in Richtung Supermarkt entstehen. Doch das Bauvorhaben wird teurer, das haben die Ausschreibungen ergeben. So fanden am Montagabend Sondersitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und anschließend des Gemeinderates der Elsteraue statt. Die Gremien berieten über den behindertengerechten Ausbau der Haltestelle in Tröglitz und einer zweiten Haltestelle in Staschwitz und stimmten zu.

Das Bauvorhaben in Staschwitz sollte zuerst knapp 70.000 Euro kosten. Die Angebote ergaben nun Ausgaben von circa 83.000 Euro, macht Mehrausgaben von rund 14.000 Euro. „Warum wird es so teuer?“, fragte Eric Steuernagel (AfD) im Ausschuss nach. „Unsere Schätzungen liegen auf Erfahrungswerten, doch am Ende entscheiden die Ergebnisse der Ausschreibungen“, sagt Dirk Kaufmann, Leiter des Bauamtes der Gemeinde Elsteraue. In Tröglitz habe man vor allem die Ausgaben für den Gehwegbau schlecht einschätzen können. Dieser führt an der Kreisstraße 2213 zum Penny-Markt. Zur Deckung der Gesamtkosten in Höhe von rund 163.000 Euro stimmten die Räte der außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45.000 Euro zu. Auch ein Fußgängerüberweg würde kaum billiger werden, da er sehr aufwendig gebaut werden müsse und zum Beispiel auch Lampen benötige. Außerdem sei das Verkehrsaufkommen an dieser Straße zu gering, dies habe eine Verkehrszählung ergeben. Gebaut werde nun ein Gehweg ohne Radweg.