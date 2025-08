Lösung für Mieter in Forststraße und Gärtnerstraße, denen das Gas abgestellt wurde, weil Vermieter nicht zahlt, ist gefunden. Stadtwerke Zeitz übernehmen Verantwortung für Zeitzer Bürger.

Nach Zitterpartie: Stadtwerke Zeitz liefern Mietern in Forststraße und Gärtnerstraße Gas - Wie das geht

Die Mieter in der Gärtnerstraße 24-34 waren ebenfalls betroffen von der Gassperrung. Sie sind froh über die Lösung

Zeitz/MZ. - Die Stadtwerke Zeitz GmbH beweisen sich einmal mehr als kommunaler Energielieferant, der Verantwortung in Zeitz übernimmt: Die Stadtwerke handeln schnell und unbürokratisch. Und die Mieter in den Blöcken in der Forststraße und Gärtnerstraße, denen die Stadtwerke Halle das Gas abgestellt hatten, weil der Vermieter nicht gezahlt hatte, haben wieder Warmwasser.