Zeitz/MZ/ank. - Das Simon-Rau-Zentrum mit Sitz in Weißenfels wird das Gros des Spendengeldes überwiesen bekommen, das nach dem Diebstahl von zehn Stolpersteinen in Zeitz nach einem Spendenaufruf des Burgenlandkreises zusammengekommen ist. Das teilten der Burgenlandkreis und die Stadtverwaltung Zeitz am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Damit, so heißt es, werde nicht, wie zuletzt geplant, eine Jury über die Verwendung jenes Geldes entscheiden, das nach der Erneuerung der Stolpersteine in Zeitz und allen damit zusammenhängenden Arbeiten übrig bleibt. Das übrig bleibende Geld gehe gemäß der weiteren Zweckbestimmung „zur Unterstützung der Erinnerungsarbeit an die ehemaligen jüdischen Gemeinden im Burgenlandkreis“ an das Simon-Rau-Zentrum. Das sind mehrere zehntausend Euro. Laut Burgenlandkreis waren bei der Spendenaktion in den vergangenen Wochen rund 52.800 Euro zusammengekommen.