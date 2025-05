Morgenrot, Thunderbells und Fallacy werden am Abend des 10. Mai 2025 erwartet.

Bikertreffen 2025 in Zeitz

Viele Biker nahmen an der Ausfahrt teil. Unter anderem führte sie durch die August-Bebel-Straße in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Die Ausfahrt 2025 ist vorbei. Hunderte Biker nahmen an dem Event zum 30. Bikertreffen teil. Am Samstag Samstag-Abend, 10. Mai 2025 erwartet die Gäste neben der Pokalverleihung noch eine Strip- und eine Feuershow. Circa 19 Uhr werden Morgenrot die Bühne stürmen und am Abend lassen es Thunderbells und Fallacy krachen.