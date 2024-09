Die Nachrichten von gefährlichen Attacken haben sich in letzter Zeit gehäuft. Nicht nur deshalb gibt es ein Sicherheitskonzept für das Fest. Was Besucher beachten müssen.

Zeitz/MZ. - In den letzten beiden Jahren kamen gut und gern 30.000 Besucher zum Zeitzer Zuckerfest. Besondere Vorkommnisse, wie Körperverletzungen, Schlägereien oder gar Messerattacken, wie sie in letzter Zeit häufiger registriert wurden, hat es nie gegeben. Zum Glück, möchte man sagen. Ausgeschlossen ist es aber nicht, dass etwas passiert. „Also ich fühle mich beim Zuckerfest sicher, ganz egal, wie groß das Gedränge ist“, antwortete Rudi Becker, den die MZ am Markttag in der Innenstadt traf.