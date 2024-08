Nach dem Großfeuer in der Altenburger Straße in Zeitz war die Fahrbahn vor dem Brandhaus zunächst halbseitig gesperrt. Nun ist sie wieder freigegeben worden.

Am jüngsten Sonnabend stand der Dachstuhl des Eckhauses Altenburger Straße 49 in Flammen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Zeitz/MZ/ank - Fahrlässigkeit ist offenbar die Ursache für den Dachstuhlbrand im Haus Altenburger Straße 49, der am jüngsten Sonnabend die Zeitzer Feuerwehr über Stunden in Atem hielt. Laut Polizei gibt es keine Anzeichen für vorsätzliche Brandstiftung. Der Ermittlungen dauern an. Derweil ist die Altenburger Straße vor dem Brandhaus wieder komplett befahrbar. Zunächst war die Straße halbseitig gesperrt, weil unklar war, ob Einsturzgefahr bestehe. Ein Statiker, so die Stadt, konnte Entwarnung geben.