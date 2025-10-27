Zeitz/MZ. - Am Samstagnachmittag lud die Interessengemeinschaft Rasberger Kirche zu einem Konzert mit Niklas Franziskus Makowski ein.

Der junge Zeitzer verbrachte in der Rasberger Schule seine ersten Schuljahre. Über 60 Besucher waren gekommen, um der Musik von Bach bis Ortlepp zu folgen. Seine musikalischen Beiträge erweiterte er mit Episoden aus dem Leben von Johann Sebastian Bach und seiner Zeitzer Ehefrau Anna Magdalena.

Etwas Besonderes waren die Aspekte des Wirkens des Droyßiger Musikers und Philosophen Ernst Ortlepp. Auch kleine Gedichte von Johann Wolfgang Goethe zur Liebe des Menschen ließ der Mittzwanziger zwischen den musikalischen Beiträgen einfließen.

Der musikalische Nachmittag klang mit Ave Maria sowie dem Vivo per lei von Andrea Bocelli auf dem Violincello aus.