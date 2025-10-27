weather regenschauer
Herbstputz Einsatz in Nachterstedt: Saubermachen und ein Baum für Rüdiger Wendt

Ob Spielplatz, Bahnhof oder Spazierrunde – in Nachterstedt wurde am Sonnabend geputzt und mit einer Baumpflanzaktion einem verstorbenen Nachterstedter gedacht.

Von Regine Lotzmann Aktualisiert: 27.10.2025, 16:19
Ortsbürgermeister Rainer Heuwold, Dorfclub-Chef Robert Schmidt und Ratsmitglied Andreas Hampe (v.l.n.r.) helfen beim Herbstputz.
Ortsbürgermeister Rainer Heuwold, Dorfclub-Chef Robert Schmidt und Ratsmitglied Andreas Hampe (v.l.n.r.) helfen beim Herbstputz. (Foto: Regine Lotzmann)

Nachterstedt/MZ - Die Helfer sind warm eingemummelt. Mit raschen Griffen klauben sie altes Laub und Müll zusammen. „Wir machen wieder einmal den Spielplatz sauber“, sagt Nachterstedts Ortsbürgermeister Rainer Heuwold (CDU). Wie lange das dann so bleibe, wisse er natürlich nicht. Denn immer wieder lande Müll auf dem Areal. „Doch wir sind dran, nach einer Lösung zu suchen.“