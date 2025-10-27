Ob Spielplatz, Bahnhof oder Spazierrunde – in Nachterstedt wurde am Sonnabend geputzt und mit einer Baumpflanzaktion einem verstorbenen Nachterstedter gedacht.

Einsatz in Nachterstedt: Saubermachen und ein Baum für Rüdiger Wendt

Nachterstedt/MZ - Die Helfer sind warm eingemummelt. Mit raschen Griffen klauben sie altes Laub und Müll zusammen. „Wir machen wieder einmal den Spielplatz sauber“, sagt Nachterstedts Ortsbürgermeister Rainer Heuwold (CDU). Wie lange das dann so bleibe, wisse er natürlich nicht. Denn immer wieder lande Müll auf dem Areal. „Doch wir sind dran, nach einer Lösung zu suchen.“