Nicht nur Anwohner und Hauseigentümer sorgen sich um das östliche Ende am Schützenplatz in Zeitz. Nummer 29/31 ist zum Brandhaus geworden. Was Bürger dabei am meisten bewegt.

Zeitz/MZ. - Die Zeitzer Schützenstraße entwickelt sich an ihrem östlichen Ende am Schützenplatz zunehmend zu einem Problembereich. Seit Jahren verfallen dort leerstehende Häuser, die eigentlich hochrangige Denkmale sind. Es sammelt sich Müll auf den Grundstücken, teils in rauen Mengen. Und immer wieder beobachten Anwohner und Passanten Jugendliche, die sich auf den eigentlich verschlossenen Grundstücken aufhalten, und Leute, die Müll dort abladen. Doch das Schlimmste und Gefährlichste: Es brennt immer wieder in der Schützenstraße 27 und 29/31. Zuletzt gleich zweimal am Montagabend. „Langsam bekommt man hier Angst“, sagt eine Anwohnerin am Mittwoch, „wir haben uns hier in einer guten, innenstadtnahen Wohngegend wohlgefühlt. Jetzt wird das ein Problemviertel!“