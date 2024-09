Zeitz/Wetterzeube/MZ. - Wenn es am kommenden Donnerstag, dem 3. Oktober, wieder Abradeln entlang der Weinroute an der Weißen Elster heißt, dann wird auch die Tschu-Tschu-Bahn Elsterexpress offiziell mit dabei sein. Wie Betreiber Uwe Kraneis mitteilte, habe man jetzt vom Landesverwaltungsamt eine Sondergenehmigung für den Tag erhalten. „Wir werden den ganzen Tag unterwegs sein und zahlreiche Stationen abfahren“, sagte er gegenüber der MZ.

Das Abradeln startet auf Kloster Posa in Zeitz

Los geht das Abradeln traditionell um 10 Uhr auf Kloster Posa in Zeitz. Ab 9.30 Uhr können Interessierte Bahn-Tickets für 20 Euro kaufen. Kinder bis zwölf Jahre fahren kostenfrei mit. Insgesamt gibt es 57 Plätze im Elsterexpress. Über den Herrmannschacht und den Zeitzer Forst geht es nach Haynsburg. Von dort führt die Route über Dietendorf und Koßweda nach Wetterzeube. Nach dem Schafhof in Pötewitz geht es über Schkauditz und Salsitz zurück nach Zeitz. Die Ankunft wird in den späten Nachmittagsstunden erwartet. „Wir werden an den einzelnen Stationen natürlich etwas verweilen. Dort gibt es ja allerlei zu sehen und zu erleben“, so Kraneis. Mit einer dauerhaften Genehmigung für eine rund 60 Kilometer lange Rundstrecke durch das Elstertal rechne er in den nächsten Tagen.

Im Industriemuseum Herrmannschacht in Zeitz gibt es zum Abradeln regelmäßig Führungen

Insgesamt gibt es 18 Stationen zum Abradeln, wie Organisator Andreas Huhnstock von der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst erklärt. Dabei dürfen sich die Radler und sonstigen Besucher auf viel Livemusik freuen. So zum Beispiel auf dem Ziegenhof in Schleckweda, auf dem Schafhof oder am Grünen Dreieck in Trebnitz. In Pötewitz wird es um 13 Uhr eine Andacht mit Pfarrer Christoph Roßdeutscher geben. Die Künstlerin Annett Moschner zeigt in Koßweda ihre neue Kollektion. Am Herrmannschacht und auf dem Schloss in Crossen wird es regelmäßige Führungen geben. Und in Ahlendorf werden Obstweine aus der Elsterregion angeboten. Angeradelt wird die Weinroute Jahr für Jahr am 1. Mai.

Autofahrer sollten beachten, dass vor allem auf der Landstraße zwischen Zeitz und Crossen zahllose Radfahrer den Verkehr stark beeinträchtigen können.Karten für die Fahrt mit der Tschu-Tschu-Bahn können auch unter der Telefonnummer 0172/8 80 85 60 vorab bestellt werden.