Rund 6.000 Radfahrer sind am Mittwoch zwischen Zeitz und Crossen unterwegs. Sie genießen nicht nur Sonnenschein, sondern auch schöne Landschaften und Produkte aus der Region.

(Mit ganz vielen Fotos) Am 1. Mai in Zeitz: Ansturm auf die Weinroute

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Das Flüssige muss ins Durstige“ – mit diesem Motto des Tages verabschiedete die Zeitzer Weinprinzessin Lea-Maria Bernadowitz am Mittwochvormittag bei schönstem Frühlingswetter Dutzende Radler auf Kloster Posa. Damit war das 20. Anradeln der Weinroute an der Weißen Elster, das immer am 1. Mai stattfindet, eröffnet.