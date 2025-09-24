Grüne Wohnstadt Zeitz Mit Bäumen leben: Wie viele Schattenspender braucht Zeitz eigentlich?
Es gibt keine Vorgaben, wie viele Bäume ein bewohnter Ort braucht. Zu viele können es wahrscheinlich nie sein. Aber machen Zahl und Alter tatsächlich einen großen Unterschied?
24.09.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Wie viele Bäume braucht die Stadt? Oder das Dorf oder die Menschen, die dort leben? Natürlich gibt es dazu keine Anleitung, aber es gibt verschiedene Untersuchungen und Erhebungen in aller Welt, die genau das untersucht haben. Vereinfacht lässt sich als Quintessenz daraus sagen: Vor jedem Haus sollten zwei bis drei Bäume stehen. Und mindestens ein Drittel eines bewohnten Viertels sollte Baumschatten haben. In Zeitz und den Kommunen im Umkreis kann sich jeder selbst da umsehen, wo er wohnt ...