Vor 40 Jahren wurde die Fachgruppe Geologie in Deuben gegründet. Heute zählt der Verein 27 Mitglieder und lädt am Samstag zur 41. Mineralienbörse ins Hyzet-Klubhaus Alttröglitz ein.

Mineralien und andere Schätze locken am Samstag in die Elsteraue

Andreas Ohse (links) und André Späte gehören zum Urgestein der Mineralien- und Fossilenfreunde Elsteraue und bereiten die Börse vor.

Alttröglitz/MZ. - Der Bergmann ist ein wahrer Hingucker, zirka 30 Zentimeter groß und mächtig schwer. „Diese Bronze stammt etwa von 1920 und huldigt dem Berufsstand des Bergmanns“, erklärt Andreas Ohse. Der Künstler der Skulptur ist leider nicht bekannt. Die Figur trägt eine traditionelle Bergmannskluft mit Kappe und Keilhaue. „Daran erkenne ich, das sie aus dem Saarland stammt“, fährt Ohse fort.