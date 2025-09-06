Michael Trummer kennen viele in Zeitz und in der Elsteraue. Er ist in Zeitz geboren und aufgewachsen. Schon sein Vater Klaus Trummer war erfolgreicher Kanute, so saßen Michael und sein jüngerer Bruder Thomas seit frühster Kindheit im Boot. Michael Trummer gewann im C 2 mit Manfred Berro je eine Bronzemedaille bei der WM 1991 in Ljubljana, der WM 1995 in Nottingham, der WM 1997 in Tres Coroas und eine Goldmedaille bei der EM 1996 in Augsburg. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurden sie 9. und 1996 in Atlanta 4. Heute ist er Trainer, Vorsitzender des Zeitzer Kanuvereins und leidenschaftlicher Botschafter für den Kanusport. Er bringt mit Begeisterung und Hingabe Kindern und Jugendlichen die Faszination des Kanusports näher, gestaltet Trainingslager im Verein und begleitet den Nachwuchs zu nationalen und internationalen Wettkämpfen. Sein zweites „Zuhause“ ist das Bootshaus. Dort trifft man den Bornitzer mehrfach in der Woche. So manches Kanu-Talent hat er erfolgreich in die deutsche Leistungsspitze geführt. Zudem trägt er Verantwortung für Organisation und Durchführung von nationalen Wettkämpfen auf der Weißen Elster am Neumühlenwehr in Haynsburg. So fanden im August die ostdeutschen Schülermeisterschaften statt.