Werner Köppen ist seit mehr als 20 Jahren evangelischer Pfarrer in Zeitz. Nun hat sein Arbeitsleben ein Ende. Wo er an diesem Sonntag verabschiedet wird.

Zeitz/MZ - „Beteiligt Euch, beteiligt Euch am Leben der Gemeinde! Mischt mit!“ Die Worte von Werner Köppen an die Menschen klingen auffordernd. Denn immer wieder habe er als Pfarrer in der Vergangenheit auch von Einsamkeit gehört und davon, dass Menschen sagen, keiner würde nach ihnen schauen. Aber Köppen habe auch festgestellt, dass eine Reihe von Menschen nicht bereit sei, unter die Leute zu gehen, dass sie zum Teil zu inaktiv seien. Dabei gebe es eine ganze Reihe von Angeboten, nicht nur in der Kirche.