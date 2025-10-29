Zum 50. Mal heißt es: Wanderstiefel schnüren und Glückswasser schöpfen. Heimatforscher Volker Thurm führt Interessierte zur sagenhaften Quelle. Was das Wasser bewirken soll.

Magische Quelle bei Zeitz: Das Glückswasser aus den Lobaser Märchenlöchern verzaubert Besucher

Heimatforscher Volker Thurm lädt zum traditionellen Glückswasserschöpfen zu den Märchenlöchern in Lobas ein. Fernab von Lärm und Straßenverkehr plätschern immer noch zwei aktive Quellen und speisen den Märchenlochgraben mit klarem Quellwasser.

Lobas/MZ. - „Darin ist Glück für die nächsten sieben Jahre“, sagt Volker Thurm und zeigt auf einen kleinen Flachmann mit der Aufschrift „Glückswasser aus den Lobaser Märchenlöchern“.