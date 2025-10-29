Glücksritual im Burgenlandkreis Magische Quelle bei Zeitz: Das Glückswasser aus den Lobaser Märchenlöchern verzaubert Besucher
Zum 50. Mal heißt es: Wanderstiefel schnüren und Glückswasser schöpfen. Heimatforscher Volker Thurm führt Interessierte zur sagenhaften Quelle. Was das Wasser bewirken soll.
29.10.2025, 19:00
Lobas/MZ. - „Darin ist Glück für die nächsten sieben Jahre“, sagt Volker Thurm und zeigt auf einen kleinen Flachmann mit der Aufschrift „Glückswasser aus den Lobaser Märchenlöchern“.