Zeitz/MZ. - Am Samstag, 8. November, ist es wieder soweit: Das Blechbläserensemble Harmonic Brass kommt nach Zeitz. Ein Termin, der für viele hiesige Musikfreunde schon seit vielen Jahren fest zum Jahresplaner gehört. Um 19 Uhr beginnt das Konzert – wie immer in der Michaeliskirche.

„Playlist“ ist das Konzert in diesem Jahr überschrieben, was so viel wie Wiedergabeliste oder Musikfolge heißt. Der Titel dieses Programms der erfolgreichen Musiker ist kein Zufall. „Die richtige Auswahl an Liedern kann oft entscheidend sein und jeder hat seine ganz eigene Playlist“, heißt es dazu von dem Ensemble, „man wird an wunderbare Erlebnisse erinnert, die untrennbar mit diesem einen Titel verbunden sind. Genau an dieser einen Stelle muss man unbedingt mitsingen, beim nächsten Stück kommen einem traditionell die Tränen.“ Also haben die Harmonic Brass’ler in ihrem neuen Programm ihre persönlichen Lieblingsstücke zusammengestellt. Jedes Werk erzählt eine Geschichte, eine Erinnerung und daraus wird ein „klingendes Panoptikum der musikalischen Vergangenheit“ der Künstler. Das alles serviert Harmonic Brass natürlich „mit dem gewohnt brillanten Sound, für den das Ensemble in der ganzen Welt gerühmt wird“.

Hans Zellner, Andreas Binder, Alexander Steixner, Karl-Wilhelm Hultsch und nicht zuletzt Elisabeth Fessler gehören aktuell zu dem berühmten Ensemble, das gefeierte Konzerte in der ganzen Welt gibt, 39 CDs einspielte und immer wieder große Erfolge feiert. Und ganz wichtig: Das jedes Jahr zu einem Konzert nach Zeitz kommt.