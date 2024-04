Der Maler Uwe Starke gestaltet eine Fassade in der Rahnestraße. Was darauf zu sehen sein wird.

Zeitz/MZ - Der Maler Uwe Starke arbeitet in luftiger Höhe. Denn das Baugerüst am Hausgiebel am Parkplatz in der Zeitzer Rahnestraße ist für die nächsten Wochen, wenn nicht sogar für drei bis vier Monate, seine Wirkungsstätte. Auf einer Fläche von 15 Meter Höhe und 13 Meter Breite gestaltet der Kaynaer ein neues Wandbild und eine Liebeserklärung an Zeitz. So verewigt er das Torhaus (Foto) als Eingang zu Schloss Moritzburg und das Rathaus auf dem Gemälde. Zudem malt er Persönlichkeiten aus der Geschichte der Stadt, wie zum Beispiel etwa Martin Luther, die Bischöfe Julius von Pflug und Nikolaus von Amsdorf. Dazu wurde die Fassade grundiert, danach übertrug er die Skizzen auf die Wand und jetzt kommt Farbe drauf. „Zwischendurch steige ich immer mal vom Baugerüst, trete ein paar Schritte zurück und schaue aus der Ferne auf das Bild“, sagt Starke. Zum Schluss werde das Werk noch mit einer Spezialschicht geschützt.