Tröglitz/MZ. - Regine Splitt aus Rehmsdorf hat gut lachen. Sie gehört zu den 20 ausgezeichneten Ehrenamtlichen im Burgenlandkreis und nahm am Donnerstagabend zum Tag des Ehrenamtes in Naumburg einen Scheck in Höhe von 500 Euro entgegen. Sie engagiert sich seit diesem Jahr in dem Projekt Lesepaten der Grundschule Tröglitz. Dort übernehmen etwa 20 Frauen und Männer die Patenschaft für je ein Kind, kommen einmal pro Woche in die Schule und üben mit dem Patenkind lesen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.