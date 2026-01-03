Wer einen neuen Führerschein benötigt, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Das liegt laut Kreisverwaltung nicht nur am Straßenverkehrsamt.

Langes Warten auf die neue Fleppe: Wie die Zeit verkürzt werden kann

Zeitz/Naumburg/MZ. - Die Flut an Anträgen für den Führerscheinumtausch hat laut Kreisverwaltung im Jahr 2025 einen Bearbeitungsstau ausgelöst. „Der Grund dafür ist, dass die Umtauschfrist zum 19. Januar 2025 deutlich mehr Führerscheininhaber als in den Jahren zuvor betraf und in den kommenden Jahren betreffen wird“, heißt es dazu auf Nachfrage. 2025 sei demnach ein Ausnahmejahr gewesen. Die Bearbeitung von Anträgen nehme mehrere Monate in Anspruch.