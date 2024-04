Die Planung zum oberen Wendischen Berg muss nicht in den Zeitzer Stadtrat. Wie die Stadt dennoch auf den Beschluss im Bauausschuss reagiert und welche Folgen das haben kann.

Knoten Wendischer Berg in Zeitz wird umgestaltet: Wie die Debatte um den Favoriten weitergeht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Am oberen Wendischen Berg in Zeitz wird für die künftige Gestaltung eine Variante ohne Ampeln und Kreisverkehr favorisiert. Im Bauausschuss gab es Zustimmung für die vom VSC Ingenieurbüro vorgestellte Variante, aber keine Abstimmung, denn es handelte sich um eine Informationsvorlage. Beschlossen wurde jedoch der CDU-Antrag, dass die Vorlage in den Hauptausschuss oder sogar Stadtrat gehöre.