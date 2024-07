Kalte Verführung an heißen Tagen: Stefanie Scholle betreibt seit 35 Jahren ihr Eiscafé in Profen. Bei ihrem Großvater hat sie das Bäckerhandwerk von der Pike auf gelernt.

Profen/MZ. - An drei Tagen geht es in Profen jede Woche rund. Dienstags bis donnerstags öffnet Stefanie Scholle ihr Eiscafé direkt an der Bundesstraße 2 und es herrscht an heißen Sommertagen ein ständiges Kommen und Gehen. Das Eis stellt die Besitzerin selber her und das nun schon seit 35 Jahren. Besonders beliebt ist das Softeis. Die Sorten wechseln dabei häufig. Diese Woche gibt es beispielsweise Joghurt mit Apfel. Die Preisspirale scheint in Profen eingefroren zu sein: Die kleine Portion kostet einen Euro, die Riesen-Portion gibt es für drei Euro. Auch Eisbecher und das Kugeleis (1 Euro) haben moderate tiefgefrorene Preise.